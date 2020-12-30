Алексей Навальный стал фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве

Его обвинили в присвоении пожертвований, перечисленных на нужды Фонда борьбы с коррупцией.

Следователи подсчитали, что ФБК и другие фонды, которые основал Алексей Навальный, получили в качестве пожертвований почти 600 миллионов рублей. При этом политик и некие лица, имена которых не называют, больше половины от этой суммы потратили на личные цели — в том числе покупки и отдых за границей.

Юрист ФБК Иван Жданов в интервью «Эху Москвы» назвал обвинения в адрес Навального абсурдными. Жданов добавил, что пока политик не говорил о том, что передумал возвращаться в Россию.

Самого Навального новое уголовное дело не удивило. Он связал его с расследованием своего отравления. Оппозиционер напомнил: в том же ролике, где назывались имена предполагаемых сотрудников ФСБ, причастных к покушению, он спрогнозировал, что власти попытаются посадить его за то, что он не умер в самолете, а потом искал своих убийц. Комментируя пресс-релиз СК, политик предположил, что Владимир Путин «бьется в истерике».

Новое уголовное дело — уже второе, связанное с пожертвованиями в адрес ФБК. Прошлым летом СК начал разбирательство об отмывании денег в отношении сотрудников фонда. Впрочем, обвинения до сих пор никому не предъявили. При этом соратники Навального настаивают на том, что и региональные штабы и ФБК ежегодно отчитываются перед гражданами и властями о том, как тратятся пожертвования.

Адвокат Калой Ахильгов не исключает, что в ближайшее время станет известно о потерпевших в новом деле Навального.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не согласен с тем, что Алексея Навального преследуют по политическим мотивам. Он также отметил, что президента эта тема мало интересует. При этом Песков добавил, что вся информация поступает президенту от правоохранительных органов в установленном порядке.

МИД России расширил «черный список» граждан Великобритании, которым будет закрыт въезд в нашу страну. Соответствующая нота была вручена сегодня британскому послу. В ней идет речь о британцах, которые «причастны к нагнетанию антироссийской санкционной активности».

Отметим, что это ответ на британские санкции в отношении России из-за отравления Алексея Навального.