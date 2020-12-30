Источник РИА: Взрыв прогремел в аэропорту Адена в Йемене в момент прибытия правительства

Сильный взрыв прогремел в зале прилетов аэропорта столицы Южного Йемена Адена в момент прибытия туда правительственной делегации на самолете из Саудовской Аравии, есть убитые и раненые, но министры не пострадали, сообщил в среду РИА Новости местный источник в провинции. По его словам, все министры были перевезены во дворец правительства в Адене. Жертвами стали, по предварительным данным, пять человек, 20 человек получили ранения, сообщил РИА Новости источник.

В декабре президент Йемена Абду Раббу Мансур Хади, который находится в Саудовской Аравии, назначил новое правительство из 24 министров, в состав которого вошли пять представителей Переходного совета Южного Йемена, который выступает за отделение юга Йемена. В среду новое правительство прибыло из Эр-Рияда в Аден, ставший временной столицей международно признанных властей Йемена после захвата власти в Сане в 2014 году мятяжниками-хуситами.