Юрист ФБК Жданов: Нас пока не оповестили о деталях уголовного дела, возбужденного в отношении Навального

Юристов Фонда борьбы с коррупцией пока не оповестили о деталях уголовного дела, возбужденного в отношении политика Алексея Навального. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист ФБК Иван Жданов. э

«Мы, как и все, прочитали пресс-релиз (СК), больше у нас никакой информации нет, кроме как анализа абсурдности возбуждения этого уголовного дела. Мы пытались понять, откуда же они взяли цифру более 500 млн мошеннических денег, для нас непонятная цифра. И кроме этого пресс-релиза мы никаких сообщений не получали», — сказал он.

И.Жданов, считает достаточно очевидным, что заведение уголовного дела – это «такое предупреждение А.Навальному, чтобы он не возвращался в Россию».

«В Кремле, я не думаю, что есть окончательное решение — посадить или нет Навального. Это такой месседж о том, что — «мы заменим вам условный срок на реальный или возбудим еще уголовное дело по тяжкой статье». Я думаю, что это такие попытки послать сообщение: «Алексей Навальный, ни в коем случае не возвращайся!» Что будет в реальности при его возвращении, я думаю, что они будут принимать решение ситуативно. Но они оставляют за собой такую опцию — посадить Навального», — отметил юрист.

И.Жданов подчеркнул, что пока Алексей Навальный не говорил, что передумал возвращаться в Россию.

«В наших разговорах Алексей ни разу не высказывал сомнений по поводу своего возвращения. Идет тяжелая политическая борьба, и в ней Алексей выпустил расследование, доказал всему миру, кто его пытался убить, поэтому в этой борьбе сложно сказать, кто кому мстит. Ощущение, что в Кремле паника, они не понимают, что с ним делать», — заключил он.