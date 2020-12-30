Бойцы белорусского ОМОНа вручили Александру Лукашенко черный берет

Лукашенко сегодня приехал в расположение отряда милиции особого назначения ГУВД Минского горисполкома, — сообщает агентство БелТА. Командир омоновцев Дмитрий Балаба уточнил, что черный берет вручается за особые заслуги. Лукашенко со своей стороны вручил государственные награды сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим.
2020-12-30T13:36:03+03:00
2020-12-30T13:36:03+03:00
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13:36, 30 декабря 2020
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