В британском парламенте началось обсуждение соглашения о сотрудничестве с Евросоюзом после выхода королевства из ЕС

Для того, чтобы проголосовать по сделкам, депутаты прервали рождественские каникулы. Как отмечает британская пресса, голосование, вероятно, обострит противоречия внутри правящей Консервативной партии, поскольку не все поддерживают условия договора. После голосования в палате общин вопрос рассмотрит палата лордов.