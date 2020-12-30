Ростовские власти назвали провокацией видео с заснувшим чиновником

Ранее в одном из Телеграм-каналов появилось видео с заседания оперативного штаба по коронавирусу. Один из участников, начальник административной инспекции Ростовской области Николай Копичко, сидит с закрытыми глазами и при этом слышен звук храпа. В региональном правительстве РИА заявили, что никакого храпа быть не могло, так как микрофоны отключены, а закрытые глаза легко подделать.
2020-12-30T13:35:21+03:00
2020-12-30T13:35:21+03:00
https://echo.msk.ru/news/2766364-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:35, 30 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
25 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)