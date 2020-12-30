Ростовские власти назвали провокацией видео с заснувшим чиновником

Ранее в одном из Телеграм-каналов появилось видео с заседания оперативного штаба по коронавирусу. Один из участников, начальник административной инспекции Ростовской области Николай Копичко, сидит с закрытыми глазами и при этом слышен звук храпа. В региональном правительстве РИА заявили, что никакого храпа быть не могло, так как микрофоны отключены, а закрытые глаза легко подделать.