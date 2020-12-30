Правительство Великобритании одобрило использование вакцины, которую разработали AstraZeneca и Оксфордский университет

Правительство Великобритании одобрило использование вакцины от коронавируса, которую разработали британо-шведская компания AstraZeneca и Оксфордский университет. Великобритания заказала 100 миллионов доз – этого хватит, чтобы привить 50 миллионов человек. Вакцинация начнется 4-го января, — сообщает Би-би-си Ньюс.

Стоит напомнить, что Великобритания первой в мире лицензировала вакцину, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech.