Правительство Великобритании одобрило использование вакцины от коронавируса, которую разработали британо-шведская компания AstraZeneca и Оксфордский университет. Великобритания заказала 100 миллионов доз – этого хватит, чтобы привить 50 миллионов человек. Вакцинация начнется 4-го января, — сообщает Би-би-си Ньюс.
Стоит напомнить, что Великобритания первой в мире лицензировала вакцину, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech.
Правительство Великобритании одобрило использование вакцины, которую разработали AstraZeneca и Оксфордский университет
Правительство Великобритании одобрило использование вакцины от коронавируса, которую разработали британо-шведская компания AstraZeneca и Оксфордский университет. Великобритания заказала 100 миллионов доз – этого хватит, чтобы привить 50 миллионов человек. Вакцинация начнется 4-го января, — сообщает Би-би-си Ньюс.