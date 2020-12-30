Послу Великобритании в России вручена нота о расширении списка британских подданных, которым запрещен въезд в РФ

Дипломата вызвали сегодня на Смоленскую площадь. Это ответ российских властей на санкции в отношении россиян в связи с отравлением Алексея Навального. В МИДе уточнили, что фигурантами списка стали те, кто причастен к «нагнетанию антироссийской санкционной активности».