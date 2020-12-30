Песков: Президенту не докладывают о каждом деле в отношении Алексея Навального

Президенту не докладывают о каждом деле в отношении Алексея Навального, — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, ситуация вокруг отравления Навального не вызывает у президента никаких чувств. Путин «не бьется в истерике».

Вчера стало известно, что против Навального возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По утверждению СК, Навальный потратил на личные цели более 300 миллионов рублей из собранных пожертвований физических лиц. По мнению самого Навального, это указывает на то, что за его отравлением стоит президент.