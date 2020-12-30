В России выявили менее 27-ми тысяч инфицированных коронавирусом за сутки

Это произошло впервые за последние две недели, — констатирует оперативный штаб. Больше всего новых случаев в Москве — более 5-ти тысяч. В Санкт-Петербурге более 3,5 тысяч.

В Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня вступают в силу новые ограничения, связанные с распространением коронавируса. Прежде всего они касаются заведений общепита. Кафе и рестораны должны быть закрыты. Работать они смогут только на улицах. Ранее был введен запрет на обслуживание клиентов в ночное время. Более 200 петербургских баров утверждали, что будут работать, несмотря на запреты. Многие из этих заведений связаны с предпринимателем Александром Коноваловым.

Напомним, что после возбуждения уголовных дел Александр Коновалов закрыл проект, в рамках которого создавалась так называемая «карта сопротивления».