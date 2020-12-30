Владимир Путин подписал закон о блокировке социальных сетей и других интернет-ресурсов за цензуру российских СМИ

Соцсети Facebook, Twitter, а также видеопортал youtube могут быть заблокированы согласно новому закону. В случае если окажутся в реестре сайтов, которые, по мнению российских властей, нарушают права и свободы человека или препятствуют работе в интернете официальных СМИ. Генпрокуратура и МИД будут решать, нарушает ли той или иной ресурс права россиян. Роскомнадзор будет вести список нарушителей и при необходимости блокировать сайт. Закон вводит даже специальный статус — владелец информационного ресурса, причастного к таким нарушениям». Ему может грозить ответная блокировка или замедление доступа к нему на территории России, а также крупный штраф. Среди авторов инициативы депутат Александр Хинштейн и сенатор Алексей Пушков. В пояснительной записке они отметили, что среди ресурсов, которые в этом году блокировали информацию российских СМИ, были замечены Twitter, Facebook и YouTube.

Путин также подписал сегодня ряд резонансных законов, в том числе о признании иностранными агентами политических объединений и физических лиц и запрете проводить митинги у зданий экстренных служб.