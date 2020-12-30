Министерство иностранных дел расширило список британцев, которым запрещён въезд в Россию

Таким образом Москва ответила на санкции, введённые после отравления политика Алексея Навального.

Российский МИД вручил сегодня послу Великобритании Деборе Броннарт ноту о том, что ведомство расширило стоп-лист британских подданных, которым закрыт въезд на территорию страны. Дипломаты подчеркнули, что делают это в ответ «на неконструктивные и недружественные действия» Лондона, который в минувшем октябре ввел новые санкции. В частности, речь идёт об ограничениях, которые Британия наложила на нескольких российских граждан, под предлогом их «мнимой причастности к инциденту» с Алексеем навальным.

В МИДе отметили, что стоп-лист расширили за счёт британцев, которые были причастны к нагнетанию антироссийской санкционной активности. При этом, кто именно попал под новые санкции – в сообщении ведомства не указано. Газета «Коммерсант» со ссылкой на источники министерстве писала, что ограничения коснутся шестерых высокопоставленных чиновников Великобритании, связанных с военно-химической программой».

В свою очередь санкции, которые ранее ввел Лондон, касались Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии, а также нескольких высокопоставленных государственных деятелей, среди которых был, например, директор ФСБ Александр Бортников.

Ранее политик Алексей Навальный призывал другие государства вводить персональные санкции в отношении российских чиновников после попытки покушения на его жизнь. В то же время сегодня в отношении основателя ФБК завели уголовное дело о мошенничестве.