Песков: Определенные критерии причисления физлиц к иноагентам будут уточнены после анализа практики применения закона

Определенные критерии причисления физических лиц к «иноагентам» будут уточнены после анализа практики применения закона. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы», насколько в Кремле понятны все критерии, как это будут определяться физические лица, причисленные к иноагентам, Д.Песков ответил:

«Здесь внимательно будет проанализировано практика применения. И после того, у нас накопится какое-то количество соответствующих случаев, тогда уже можно будет делать выводы. Определенные критерии, конечно, прописаны, но до мелочи невозможно все прописать, поэтому если потребуется, то, наверное, будут какие-то дополнительные разъяснения даваться», — сказал он.

Закон, вносящий поправки в законодательство об иностранных агентах в первую очередь направлен на то, чтобы никто не вмешивался в политику на зарубежные деньги. «Здесь же главное, что фиксируется такая практика, которая широко применяется в мире, и направлена она на то, чтобы на зарубежные деньги никто не вмешивался в политику. Вот и все», — отметил пресс-секретарь.

Президент В.Путин ранее подписал закон, вносящий поправки в российское законодательство об иностранных агентах.