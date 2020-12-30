Здание московской сцены Александринского театра планируют достроить за пять лет

Главгосэкспертиза России одобрила проектные документы.

Здание столичного филиала Александринского театра возведут на углу проспекта Андропова с Нагатинской улицей. Как сообщили в Главгосэкспертизе, оно появится там через пять лет. Точнее, через этот период времени здание достроят. Дело в том, что сооружение в двух шагах от станции метро Коломенское начали возводить еще 6 лет назад, оно тогда предназначалось для Московского художественного театра имени Чехова. Однако работы заморозили и возобновили только сейчас. В московском здании Александринского театра будет два подземных и семь надземных этажей. Главный зрительный зал сможет вместить 650 человек, зал малой сцены — 200. В комплекс театра войдут также медиастудия, гримерные и рекреационные зоны. Строительство филиала полностью профинансируют из федерального бюджета. О стоимости работ Главгосэкспертиза не сообщила.

Московский филиал будет третьей площадкой Александринского театра. В Петербурге на набережной реки Фонтанки уже 7 лет работает его «Новая сцена».