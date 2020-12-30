В России выявили менее 27-ми тысяч инфицированных коронавирусом за сутки

Это произошло впервые за последние две недели, — констатирует оперативный штаб. Больше всего новых случаев в Москве — более 5-ти тысяч. В Санкт-Петербурге более 3,5 тысяч. Медики подчеркивают, что у 15% новых пациентов нет никаких симптомов.
2020-12-30T12:32:52+03:00
2020-12-30T12:41:07+03:00
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12:32, 30 декабря 2020
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