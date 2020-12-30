В России количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые с начала месяца превысило число заразившихся

Смертность при этом изо дня в день почти не меняется.

26 513 новых случаев заражения выявили по стране за минувшие сутки. Больных прибавилось во всех регионах страны. В верхней части списка – столица, это примерно 5100 человек, потом идёт Санкт-Петербург, где уже почти два месяца власти каждое утро отчитываются о примерно 3700 случаях, а затем – Московская область, это примерно 1600 заразившихся.

В целом, по официальной статистике заболеваемость в России понемногу снижается уже несколько дней подряд. Сегодня впервые за несколько недель новых заболевших меньше, чем заразившихся.

Скончались при этом за день 599 жителей страны. Больше всего – в Москве – это 72 человека. В целом, уже почти два месяца этот показатель по городу держится строго в рамках от 68 до 78.

Всего по данным оперативного штаба эпидемия унесла жизни 56-ти тысяч человек при более чем трёх миллионах заразившихся.

По подсчётам университета Джонса Хопкинса жертвами пандемии стали почти один миллион восемьсот тысяч человек. Больше всего умерших в США, Бразилии, Индии и Мексике.