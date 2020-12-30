Правительство выделило почти полмиллиарда рублей на развитие Научно-технологического центра МГУ

Этот проект связан с дочерью Владимира Путина.

Вуз получит средства из резервного фонда правительства. Без малого 500 миллионов рублей предназначены для разработки проектной документации, необходимой для создания и развития инфраструктуры научно-технологической долины МГУ — это следует из распоряжения, подписанного главой правительства. Речь идет о Центре, который должен появиться на территории между Ломоносовским проспектом, проспектом Вернадского, жилыми кварталами на Мичуринском проспекте и улицей Удальцова. Он будет состоять из восьми кластеров, посвященных медицине, нанотехнологиям, космосу и менеджменту. Концепцию разрабатывают еще с 2013 года. Проектом занимается фонд «Иннопрактика» — его возглавляет младшая дочь президента Екатерина Тихонова. В самом вузе стоимость проекта оценивали в 20 миллиардов рублей.

По информации ФБК, в попечительский совет фонда «Иннопрактика» входят главы «Роснефти», «Росатома» и «Ростеха».