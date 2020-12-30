Путин подписал закон, который дает возможность блокировать интернет-ресурсы за ограничение доступа к материалам СМИ РФ

Владимир Путин подписал закон, который дает возможность блокировать различные интернет-ресурсы, в том числе соцсети за ограничение доступа к материалам российских СМИ. В стране будет создан реестр сайтов, причастных к подобным нарушениям. Его будет создавать Роскомнадзор. При этом решение о том, нарушил ли ресурс прав россиян, могут принимать Генеральная прокуратура и МИД. Авторы законопроекта подчеркивали, что, в частности, соцсети и YouTube подвергали цензуре российские государственные агентства и телеканал RT.