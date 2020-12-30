Посол Великобритании в Москве прибыла в здание МИДа

Как сообщает корреспондент ТАСС, скорее всего, темой беседы станет ситуация вокруг введенных британскими властями санкций из-за отравления Алексея Навального. Источники агентства ранее утверждали, что будет расширен список британцев, для которых будет закрыт въезд в Россию.

Напомню, накануне стало известно, что Следственный комитет России возбудил в отношении Навального новое уголовное дело. По версии следствия, политик присваивал себе средства, которые переводили Фонду борьбы с коррупцией люди в качестве пожертвований.



Адвокат Калой Ахильгов не исключает, что в ближайшее время в этом деле появятся потерпевшие.

Сам Навальный не удивлен тем, что в отношении него возбудили новое дело. Он считает, что это связано с тем, что он назвал имена организаторов и исполнителей его отравления.