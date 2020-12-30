Российская «дочка» «Хонды» объявила о прекращении поставок автомобилей официальным дилерам в России в течение 2022-го

Российская «дочка» японского автоконцерна «Хонда» объявила о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на рынки России в течение 2022-го года. В официальном заявлении говорится, что это связано с реструктуризацией операций в условиях экономических изменений. Компания подчеркивает, что продолжит осуществлять деятельность, связанную с обслуживанием уже проданных автомобилей.
2020-12-30T11:36:41+03:00
2020-12-30T11:48:47+03:00
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11:36, 30 декабря 2020
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