Российская «дочка» «Хонды» объявила о прекращении поставок автомобилей официальным дилерам в России в течение 2022-го

Российская «дочка» японского автоконцерна «Хонда» объявила о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на рынки России в течение 2022-го года. В официальном заявлении говорится, что это связано с реструктуризацией операций в условиях экономических изменений. Компания подчеркивает, что продолжит осуществлять деятельность, связанную с обслуживанием уже проданных автомобилей.