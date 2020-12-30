Турция и США начали технические переговоры в связи с тем, что Анкара приобретает российские системы ПВО С400

Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу сообщил, что создается совместная рабочая группа. США ранее ввели санкции против турецких чиновников и учреждений, ответственных за покупку систем. В Вашингтоне считают, что они опасны для американских военных
2020-12-30T11:35:36+03:00
2020-12-30T11:47:12+03:00
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11:35, 30 декабря 2020
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