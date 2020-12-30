Новый штамм коронавируса, который появился в Великобритании обнаружен в США

Британскую разновидность КОВИД-19 диагностировали в штате Колорадо. Об этом сообщил губернатор Джаред Полис. Молодого мужчину, которому от 20 до 29 лет изолировали. Сам он говорит, что не совершал в последнее время дальних поездок. Сейчас специалисты изучают круг его общения и контакты. По всей видимости, это первый случая появления штамма в США, поскольку во вторник министр здравоохранения и социальных служб Бретт Жируар говорил, что до Америки мутировавший коронавирус еще не добрался, но вероятность того, что он уже присутствует в стране есть. Сегодня она подтвердилась. Британские специалисты уверяют, что этот вирус заразнее обычного на 70 процентов, однако также восприимчив ко всем видам уже разработанных вакцин. При этом пока неизвестно, тяжелее ли переносят его заболевшие.

Согласно данным университета Джона Хопкинса, в США зафиксировано более 19 миллионов случаев заражения коронавирусом. Почти 337 тысяч человек скончались.