Великобритания одобрила использование вакцины, которая разработала Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca

Великобритания одобрила использование вакцины, которая разработала Оксфордским университетом и шведско-британской компанией AstraZeneca. Это сделано после завершения клинических испытаний препарата. Премьер-министр Борис Джонсон назвал одобрение вакцины прекрасной новостью. Он выразил надежду на то, что теперь будет вакцинировано больше людей.



Отметим, что Великобритания первой зарегистрировала вакцину AstraZeneca и Оксфордского университета.