Сборная России с крупным счетом обыграла Австрию на молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Канаде

Уже в первом периоде в воротах австрийцев побывало 4 шайбы. Огорчать может лишь то, что травму плеча получил Егор Чинахов, который больше на лед не вышел. За нарушение против него был назначен буллит, реализованный Родионом Амировым. Во втором периоде забить россиянам не удалось. Более того, соперники одну шайбу отыграли, однако в заключительной трети матча все встало на свои места. Россияне тотально доминировали и отличились еще трижды, закончив встречу со счетом 7:1. По три очка набрали капитан команды Василий Подколзин, который забросил две шайбы и Егор Афанасьев. Сборная России гарантировала себе участие в плей-офф, но ее итоговое место в группе будет зависеть от результата последнего матча с командой Швеции. Наши хоккеисты могут занять как первое, так и четвертое место в зависимости от того, как его проведут.



Матч между сборными России и Швеции состоится ранним утром 31 декабря по московскому времени.