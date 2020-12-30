Силуанов: Массовая вакцинация населения от коронавируса может обойтись российскому бюджету в сумму в 100 млрд рублей

Массовая вакцинация населения от коронавируса может обойтись российскому бюджету в сумму в 100 миллиардов рублей, — сообщил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, точная сумма зависит от того, сколько людей захочет вакцинироваться.
2020-12-30T11:18:11+03:00
2020-12-30T11:18:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:18, 30 декабря 2020
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