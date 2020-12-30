Источник: Сотрудников 67-й клинической больницы Москвы принуждают вакцинироваться от коронавируса

Сотрудников 67-й клинической больницы Москвы принуждают вакцинироваться от коронавируса, — утверждает одна из медработников Татьяна, позвонившая сегодня в эфир «Эха Москвы».

Главврач ГКБ N67 Андрей Шкода заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что в учреждении нет никакого принуждения к вакцинации от коронавируса медицинского персонала. «Никакого давления в связи с обязательной вакцинацией на медперсонал нашей больницы не оказывается. Идет разъяснительная работа, что без этой вакцины нам не победить пандемию. Я сам сделал вакцину, и считаю, что она не содержит ничего плохого, а чувствую, как она защищает», — сказал он. По словам А.Шкоды, существует приказ, в котором указано – «обеспечить безопасность медработников, которые находятся на передовой, и у которых высокий риск заражения коронавирусом». «Никто не собирался отстраняться никого от работы. У нас более около 2000 сотрудников. Привитых на сегодняшний день уже 160 сотрудников, а переболело уже 15%. И так как кампания только началась, это хорошая цифра привитых. Мы никого не заставляем. Если из-под палки заставлять что-то делать, ничего хорошего из этого не получится. Медработники должны своим примером это показать – делать вакцину. И что она работает», — отметил главврач.