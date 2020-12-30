Владимир Путин подписал закон о признании физических лиц и объединений иностранными агентами

На днях в соответствующем перечне министерства юстиции оказались первые пять имен.

К иноагентам причислят людей или общественные объединения, которые занимаются политической деятельность в России, но получают на это деньги из-за рубежа. Это следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации. Они должны зарегистрироваться в министерстве юстиции и отчитываться перед властями о своей деятельности и тратах. Физическим лицам — иноагентам закрыта дорога в государственные или муниципальные чиновники, а также нельзя доверять доступ к гостайне.

Позавчера министерство юстиции включило в список СМИ-иноагентов пять человек, среди которых оказался правозащитник Лев Пономарев, а также журналисты и активистка. При этом в ведомстве не пояснили причины такого решения. Накануне реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента пополнил Центр по работе с проблемой домашнего насилия «Насилию.нет».

Потенциальному «иноагенту» не сообщившему самостоятельно о своем статусе, грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет.