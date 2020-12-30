Адвокат Ахильгов: Если следствие решит, что Навального нужно изолировать, его задержат на въезде

Следственный комитет РФ возбудил против Алексея Навального и ряда других людей уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Если следствие решит, что Навального нужно изолировать, его задержат на въезде. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Калой Ахильгов.

«Если следствие решает, что Навального нужно изолировать и будет ходатайствовать об этом в суд — его задержат на въезде», — сказал он.

Так же К.Ахильгов отметил, что в деле о мошенничестве необходимо определить потерпевшего, которые бы заявили о том, «что у них украли эти деньги».

«Мошенничество – это одна из форм хищения, преступление против имущества. Соответственно, для того, чтобы определить потерпевшего, нужно знать, кто являлся собственником этого имущества. В таких преступлениях, конечно же, должны быть потерпевшие. Отсутствие их в пресс-релизе не говорит, что их нет, но я думаю, что в ближайшей перспективе, когда дело начнет освещаться в СМИ, то должны появится потерпевшие, которые заявили о том, что у них украли эти деньги», — сказал адвокат.

«У СК бескрайнее поле для расчетов. Поскольку тут речь идет о том, что деньги собирались для тех или иных общественных действий, соответственно жертвовали огромное количество людей, и тут понять, была ли это сумма от конкретно 50 или 20 людей, или СК будет «мотивировать» людей признаваться потерпевшими, тут вопрос остается на фантазию ведомства», — отметил он.

По словам К.Ахильгова, если найдутся люди, которые скажут, что их обманули более, чем на 1 млн рублей, то это уже будет «особо крупный размер», «плюс организованная группа».