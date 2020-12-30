Росстат: Средняя стоимость набора продуктов для новогоднего стола выросла почти на 5%

Средняя стоимость набора продуктов для новогоднего стола выросла почти на 5%, — подсчитал Росстат. Это более 6700 рублей. Речь идет о среднестатистической семье, состоящей из четырех взрослых и одного ребенка. Больше всего продукты подорожали в Новосибирской, Орловской и Кировской областях. При этом стоимость праздничного стола незначительно снизилась на Чукотке, — передает ТАСС.