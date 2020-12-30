Росстат: Средняя стоимость набора продуктов для новогоднего стола выросла почти на 5%

Средняя стоимость набора продуктов для новогоднего стола выросла почти на 5%, — подсчитал Росстат. Это более 6700 рублей. Речь идет о среднестатистической семье, состоящей из четырех взрослых и одного ребенка. Больше всего продукты подорожали в Новосибирской, Орловской и Кировской областях. При этом стоимость праздничного стола незначительно снизилась на Чукотке, — передает ТАСС.
2020-12-30T10:34:40+03:00
2020-12-30T10:48:23+03:00
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10:34, 30 декабря 2020
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