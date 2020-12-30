В мэрии предупреждают, что в предновогодние дни активизировались мошенники

Под видом работников коммунальных служб они приходят в квартиры чаще всего пожилых людей и предлагают услуги по замене счетчиков и проверке газовых плит. Как сообщил заммэра Петр Бирюков, при этом часто предлагается дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации. Чиновник напомнил, что сотрудники коммунальных служб, если не возникла аварийная ситуация, никогда не приходят без предупреждения.