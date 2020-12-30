Правительство выделило почти 500 миллионов рублей на создание научно-технологического центра МГУ

Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Разработкой концепции центра занимается фонд «Инопрактика», которым руководит дочь Владимира Путина Катерина Тихонова. Ранее в интервью она говорила, что фонд помогает молодым ученым.
2020-12-30T10:32:22+03:00
2020-12-30T10:33:44+03:00
https://echo.msk.ru/news/2766264-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3373572.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:32, 30 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
25 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)