В центральной части Хорватии спасатели и военные ищут выживших людей после разрушительного землетрясения

Не менее семи человек погибли.

Разрушенные здания, искорёженные автомобили, люди, оставшиеся без жилья — так выглядят на фотографиях и видео хорватские города Петриня, Глина, Сисак, некоторые другие населённые пункты. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло накануне днём. Эпицентр находился менее чем в полусотне километров от столицы Загреба. Среди погибших девочка 12-лет в Петрине. В церкви неподалеку от города Сисак при обрушении здания погиб органист. Выживших людей ищут под завалами. К операции привлекли силы национальной гвардии. Мэр Петрини сообщил, что разрушена примерно половина зданий в городе. Когда он общался с прессой, начались повторные толчки. Власти Хорватии обещали выделить средства для того, чтобы вновь построить разрушенные дома. Но местному населению придется встречать Новый год во временном жилье. Землетрясение в центральной части Хорватии было настолько мощным, что его отголоски ощущали в Черногории, Боснии и Сербии и даже в Италии и на юго-востоке Австрии, сообщает агентство ТАСС.

Это уже второе разрушительное землетрясение в Хорватии в уходящем году. До этого от природной стихии в марте пострадали жители Загреба и его окрестностей.