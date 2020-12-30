Самолет МЧС продолжит поиски рыбаков с затонувшего судна «Онега» в Баренцевом море

Обследовано более тысячи квадратных километров.
Траулер затонул в понедельник. На борту судна находились 19 человек. Удалось спасти двоих. Накануне в Мурманской области был объявлен траур по погибшим.
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Обследовано более тысячи квадратных километров.
Траулер затонул в понедельник. На борту судна находились 19 человек. Удалось спасти двоих. Накануне в Мурманской области был объявлен траур по погибшим.
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