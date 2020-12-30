Генпрокуратура: С начала года уровень преступности вырос в 50-ти из 85-ти российских регионов

С начала года уровень преступности вырос в 50-ти из 85-ти российских регионов, — сообщает Генеральная прокуратура. Среди них оказались Москва и Санкт-Петербург. В целом количество преступлений в стране увеличилось более чем на процент. Их жертвами стали более 20-ти тысяч человек.