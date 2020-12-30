Генпрокуратура: С начала года уровень преступности вырос в 50-ти из 85-ти российских регионов

С начала года уровень преступности вырос в 50-ти из 85-ти российских регионов, — сообщает Генеральная прокуратура. Среди них оказались Москва и Санкт-Петербург. В целом количество преступлений в стране увеличилось более чем на процент. Их жертвами стали более 20-ти тысяч человек.
2020-12-30T10:03:34+03:00
2020-12-30T10:06:39+03:00
https://echo.msk.ru/news/2766250-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3373554.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:03, 30 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
25 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)