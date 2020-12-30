Алексея Навального не удивило новое уголовное дело в его отношении

СК накануне назвал политика причастным к мошенничеству в особо крупном размере.

Спрогнозировать уголовное преследование, по мнению Алексея Навального, было несложно. Комментируя претензии следствия, политик напомнил свои же слова, сказанные ранее: его попытаются посадить за то, что он не умер в самолете, а затем искал своих убийц. Об этом Навальный написал в Инстаграме. Пресс-релиз следственного комитета оппозиционер и вовсе назвал примером того, как выглядит «путинская истерика».

Об уголовном деле в отношении Навального стало известно накануне вечером. СК считает, что он, вместе с другими фигурантами (их имена не называются), присвоил половину пожертвований, перечисленных ФБК и еще ряду организаций. Сумма похищенного превышает 350 миллионов рублей. за день до этого в адрес Навального высказала претензии ФСИН. От политика потребовали явиться в московскую инспекцию, так как он находится на испытательном сроке по делу «Ив Роше». В противном случае оппозиционеру пригрозили заменить условное наказание на реальное.

Глава региональной сети штабов Навального Леонид Волков в ответ на уголовное преследование напомнил, что ФБК и сами штабы ежегодно отчитываются обо всех пожертвованиях как перед гражданами, так и перед министерством юстиции.