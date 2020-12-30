Директора «Правовой инициативы» Ванессу Коган сегодня ждут в полиции

Накануне ее задержали и составили протокол о нарушении правил пребывания в России, но суд вернул его полиции.

Коптевский суд Москвы нашел в материалах административного дела в отношении Ванессы Коган недочеты, из-за которых их вернули в полицию на доработку. При этом судья не выдала ей и ее адвокату определение об устранении МВД недостатков, и пока неизвестно идет ли речь о технических ошибках или в суде прислушались к доводам защиты. Коган сегодня вызвали в полицию. Накануне наряд полиции и сотрудники ФМС доставили правозащитницу в ОВД для составления протокола по статье, предусматривающей в том числе выдворение из России. В документах говорилось, что она совершила правонарушение, «уклонившись от выезда из России по истечении срока временного пребывания», пишет издание МБХ-медиа. Напомню, что в начале декабря директору «Правовой инициативы» аннулировали вид на жительство в России – ей объявили, что она составляет угрозу безопасности Российской Федерации и потребовали покинуть страну. Коган подала в иск в Коптевский суд, после чего Европейский суд по правам человека применил срочную обеспечительную меру, заявив, что высылка правозащитницы невозможна до окончания разбирательства в судах

Ванесса Коган имеет гражданство США, последние 11 лет она жила в России. Год назад правозащитный проект «Правовая инициатива» внесли в список иностранных агентов.