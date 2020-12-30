Работа.ру: Водитель и охранник стали одними из самых популярных вакансий у россиян в 2020-м году

Водитель и охранник стали одними из самых популярных вакансий у россиян в 2020-м году, — показало исследование сервиса Работа.ру. Также граждане России активно искали работу бухгалтера и продавца. Отмечается, что среди запросов без указания конкретной специальности самыми популярными у россиян стали подработка, работа для женщин и студентов.