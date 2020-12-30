Новосибирский областной суд оставил под стражей всех фигурантов дела Церкви последнего завета, в том числе руководителя этой религиозной организации Сергей Торопа, известного как Виссарион. Вместе с ним по делу проходят еще два человека. Они были задержаны в конце сентября.

Виссариона обвиняют в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами.