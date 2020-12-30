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09:34, 30 декабря 2020

Новосибирский областной суд оставил под стражей всех фигурантов дела Церкви последнего завета

Новосибирский областной суд оставил под стражей всех фигурантов дела Церкви последнего завета, в том числе руководителя этой религиозной организации Сергей Торопа, известного как Виссарион. Вместе с ним по делу проходят еще два человека. Они были задержаны в конце сентября.
Виссариона обвиняют в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами.



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