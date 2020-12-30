Сегодня в Сербии должны официально открыть газопровод «Балканский поток», который является продолжением «Турецкого потока». Президент Александр Вучич ранее обещал, что после начала поставок газа произойдет рост экономики Сербии. Вучич подчеркнул, что Сербия отдает предпочтение именно российскому газу, поскольку он самый дешевый и выгодный.
2020-12-30T09:34:02+03:00
2020-12-30T09:34:02+03:00
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09:34, 30 декабря 2020
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