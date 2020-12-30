В США обнаружили британский штамм коронавируса

Он выявлен у жителя Колорадо. Его имя держится в тайне. Известно лишь, что это мужчина, которому до 30-ти лет, и что он не совершал никаких дальних поездок. Эксперты полагают, что данный штамм коронавируса более заразен. Впрочем, они подчеркивают, что пока нет доказательств того, что он приводит к более тяжелому течению болезни.
2020-12-30T09:32:19+03:00
2020-12-30T09:33:47+03:00
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09:32, 30 декабря 2020
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