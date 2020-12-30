Петербургские бары и рестораны с сегодняшнего дня прекратили работу

Из-за коронавирусных ограничений они могут обслуживать клиентов только на уличных площадках.

Вместе с предприятиями общепита в Петербурге закрыли двери музеи и театры. В ближайшие дни в городе не будут проходить концерты и автобусные экскурсии, прекратят работу выставки и экспозиции. Сфера развлечений выйдет из локдауна только 10 января. Заведения смогут принимать клиентов с 4 числа. До этого дня Смольный разрешил барам и ресторанам работать лишь в формате уличных кафе. Некоторые предприниматели назвали это издевательством и столики на улицы выносить не стали. Вместе с тем, чиновники выдали разрешения на такую форму работы более чем полутора сотням заведений. Кроме того, накануне Смольный сократил время работы метрополитена. В последний день года центральные станции подземки закроют уже в 10 вечера.

Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал горожан не превращать длинные праздники в марафон передачи инфекции и находиться дома с семьей.