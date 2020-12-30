Президент Венесуэлы пообещал за полтора месяца привить 10 миллионов человек российской вакциной Спутник V

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал за полтора месяца привить 10 миллионов человек российской вакциной Спутник V.

Венесуэла подписала контракт на приобретение 10 миллионов доз препарата. Об этом объявил и сам Мадуро, и вице-президент страны Десли Родригес. Если она о сроках ничего не говорит, упоминая лишь о планировании первой фазы кампании, то Мадуро на встрече с губернаторами, которая транслировалась в твиттере, объявил, что вакцина поступит уже в первом квартале будущего года и за 90 дней будут привиты 10 миллионов человек и они получат вакцину бесплатно.

Между тем, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, подтвердив в интервью Интерфакесу, что Россия делает все, чтобы начать поставки как можно быстрее, заявил, что процесс будет растянут на полгода и возможно даже больше.

Напомним, что Венесуэла была первой страной Южной Америки, которая получила вакцину для испытаний. В октябре в страну поступило 2 тысяч доз препарата.

За время пандемии в Венесуэле отмечено более 112 тысяч случаев заражения. От последствий болезни скончались около тысячи человек.