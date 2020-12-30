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09:03, 30 декабря 2020

Суд в США отказал Олегу Дерипаске в выдаче дополнительных документов по санкциям в отношении него

фото: t.me/forbesrussia
фото: t.me/forbesrussia

Ходатайство российского миллиардера суд округа Колумбия отклонил. Олег Дерипаска не смог обосновать требования для изучения судом других документов, на основании которых минфин США ввёл против него санкции. Бизнесмен видимо предполагает, что информация в этих бумагах противоречила бы решению ведомства, приводит постановление судьи агентство ТАСС. Дерипаска также добивался от минфина документов, из-за которых ведомство отказало ему весной в снятии санкций. Просил не только за себя, но и Виктора Вексельберга, тоже попавшего за океаном в черный список. По мнению миллиардера, причины для включения их туда были одни и те же. Напомню, Дерипаска и его активы оказались под санкциями в апреле 18-го года. Основанием для этого стала, как сказали в минфине США, разнообразная злонамеренная деятельность России. Решение бизнесмен назвал незаконным. После того как Дерипаска отказался от контроля над своими основным активами — — En+ и Русалом ограничения с них сняли. В марте прошлого года бизнесмен подал иск к минфину США, объявив, что потерял из-за санкций больше 7-ми миллиардов долларов.

Бизнесмен ранее в этом месяце предложил приравнять к государственной измене действия тех, кто провоцирует санкции против России.



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