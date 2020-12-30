СК сообщил о возбуждении нового уголовного дела в отношении политика Алексея Навального

Следственный комитет сообщил о возбуждении нового уголовного дела в отношении политика Алексея Навального. По версии следствия, он, являясь фактическим руководителем Фонда борьбы с коррупцией и других некоммерческих фондов, потратил на личные цели более 350-ти миллионов рублей, которые были собраны в качестве пожертвований. Дело возбуждено по статье о мошенничестве, которая предусматривает до 10-ти лет лишения свободы.

Российские власти демонстрируют политику, что возвращаться на родину ему опасно, — сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Андрей Колесников.

Сам Навальный не удивлен тем, что в отношении него завели новое дело. Он написал в Инстаграме, что его «пытаются посадить за то, что он не умер в самолете, а затем искал своих убийц».