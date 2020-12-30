В хорватском городе Глина, пострадавшем от землетрясения, разрушено 90% зданий

Спасатели устанавливают специальные палатки для людей. Из Загреба в город прибывают грузовики с продовольствием, одеялами и обогревателями.

По последним данным, в результате землетрясения погибли 7 человек. Разборы завалов продолжаются. Эпицентр землетрясения магнитудой более 6-ти находился в 40 километрах от столицы Хорватии.