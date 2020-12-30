Британский парламент сегодня должен проголосовать за законопроект о будущих отношениях Лондона с Брюсселем

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что переговоры с ЕС подарили стабильность Соединенному королевству. Лондон и Брюссель 24-го декабря сообщили о достижении соглашения о торговле и сотрудничестве. Оно необходимо, чтобы завершить процесс выхода Великобритании из ЕС.