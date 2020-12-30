Избранный президент США Джозеф Байден готов задействовать закон военного времени для ускорения производства вакцин от коронавируса. Он сказал, что рассчитывает на оперативность частных компаний. Дональд Трамп с начала пандемии уже много раз задействовал положения этого закона.
2020-12-30T08:33:30+03:00
2020-12-30T09:39:19+03:00
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08:33, 30 декабря 2020
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