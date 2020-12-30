Турция вводит требование об обязательных справках о тестировании на коронавирус у всех прибывающих в страну туристов

Турция с сегодняшнего дня вводит требование об обязательных справках о тестировании на коронавирус у всех прибывающих в страну туристов. Тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до прилета. Справка не потребуется только детям до 6-ти лет. Пассажиры, которые не предоставили документ в печатном или электронном виде, не будут допускаться к посадке на рейсы.