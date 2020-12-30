Согласно оперативным данным, в Москве скончались еще 72 человека с подтвержденным COVID-19

Общее число жертв пандемии в столице превышает 11 тысяч. Накануне было выявлено более 5,5 новых случаев заражения. Московские власти считают, что контролируют ситуацию, — дал понять мэр Сергей Собянин. Собянин сообщил, что 50 тысяч человек в Москве уже вакцинированы. Около 70-ти тысяч записались на прививку.
2020-12-30T08:31:58+03:00
2020-12-30T09:40:02+03:00
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08:31, 30 декабря 2020
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