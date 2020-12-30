Хоккеисты молодежной сборной России победили команду Австрии со счетом 7:1

Наши спортсмены по итогам трех матчей уже обеспечили себе выход в четвертьфинал. Турнир проходит в канадском Эдмонтоне. Ранее сегодня хоккеисты молодежной сборной Канады разгромили команду Швейцарии со счетом 10:0.