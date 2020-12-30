Хоккеисты молодежной сборной России победили команду Австрии со счетом 7:1

Наши спортсмены по итогам трех матчей уже обеспечили себе выход в четвертьфинал. Турнир проходит в канадском Эдмонтоне. Ранее сегодня хоккеисты молодежной сборной Канады разгромили команду Швейцарии со счетом 10:0.
2020-12-30T08:05:52+03:00
2020-12-30T08:05:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:05, 30 декабря 2020
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